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İzmir polisi, yılbaşı öncesi sahte etil alkol, içki ve sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operaonda yüzlerce şişe sahte/kaçak içki ile yüzlerce paket gümrük kaçağı sigara ve tütünün yanı sıra 6,5 milyon adet içi doldurulmuş makaron ele geçirilirken, yaklaşık 50 milyon TL vergi kaybının önüne geçildi. 70 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ve alkollü içecek ile tütün ve tütün mamulü kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, çalışmalarında tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve satışa sunulan, organize suç örgütlerinin de gelir kaynaklarından olan yasadışı alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan 59 operasyon gerçekelştirdi.

Operasyonlarda; 41 bin 300 litre taklit etiketli etil alkol, 976 şişe sahte/kaçak içki, 58 bin 154 adet içki yapımında kullanılan, sahte etiket, bandrol ve boş şişe, 6 milyon 534 bin 570 adet içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 446 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 772 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 272 adet gümrük kaçağı puro, 183 kg nargile ve kıyılmış tütün, 3 adet sigara sarma makinası ve kompresör ele geçirildi.

70 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, devlete yaklaşık 50 milyon TL vergi kaybına uğramasının önüne geçildi.