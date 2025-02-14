İzmir Bornova Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak düzenlediği “Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Günleri” etkinliği Büyükpark’ta başladı.

İZMİR (İGFA) - Dans gösterileriyle renklenen açılışta ziyaretçiler, birbirinden şık ve anlamlı hediyeleri keşfetme fırsatı buldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonun hem yerel üreticilere destek sağladığını hem de Bornovalıları özel hediyelerle buluşturduğunu söyledi.

Bornova Belediyesi’nin desteklediği Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ile Hobi Beceri Edindirme Kursu kursiyerleri, el emeği ürünlerini sergileyerek sanat ve üretimi Bornovalılarla buluşturdu. Etkinlik, bugün (14 Şubat) saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

Büyükpark’ta sanat, el emeği ve dayanışma buluştu

Sergide, takı tasarımlarından seramik eserlere, el yapımı süs eşyalarından özel tasarım tekstil ürünlerine kadar birçok farklı hediye alternatifi bulunuyor. Ziyaretçiler, hem sevdiklerine özel hediyeler seçebilecek hem de Bornova’daki kadın üreticilere ve el sanatları ustalarına destek olabilecekler.

“Üreticiyi destekliyor, sevgiyi büyütüyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sevgililer Günü Hediyelik Eşya Günleri’nin hem yerel üreticilere destek sağladığını hem de Bornovalıları anlamlı hediyelerle buluşturduğunu belirterek, "Sevgililer Günü, sadece romantik bir gün değil, aynı zamanda sevgiyi paylaşmanın ve dayanışmayı büyütmenin de bir fırsatı. Bornova Belediyesi olarak, kadın girişimcilerimizi ve yerel üreticilerimizi desteklemeye büyük önem veriyoruz. Burada sergilenen her ürün, emekle, sevgiyle üretilmiş. Sevdiklerine özel ve anlamlı bir hediye almak isteyen herkesi bu etkinliğimize bekliyoruz. Hem el emeğini destekleyelim hem de sevgiyi çoğaltalım" diye konuştu.