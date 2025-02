İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin sayısını 20’ye çıkardı. Yamanlar’da kurulan Çocuk Etkinlik Merkezi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Tugay, merkezlerin sayısını bu yıl 25’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 36-66 ay arası çocuklara yönelik faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin 20’ncisi Yamanlar’da açıldı. Yuvamız İzmir Yamanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Törene Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve merkezden yararlanan veliler katıldı.

“Adaleti sağlamak için hassasiyet gösteriyoruz”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent genelinde adaletli bir yerel yönetim anlayışı sürdürdüklerini belirtti.

Tüm ilçe belediye başkanları ile birlikte bu anlayışla çalıştıklarını kaydeden Başkan Tugay, “İzmir’in her ilçesinde, her semtinde adaleti ve hizmete erişimde eşitliği sağlamak adına hassasiyet gösteriyoruz. Her yaş grubuna yönelik sosyal hizmetlerimiz var ancak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz, ileri yaş ve engelli yurttaşlarımız için daha fazla hizmet üretmek için çalışıyoruz. Altyapı, ulaşım, trafik, kentsel dönüşüm alanlarında sağlıklı bir yol haritası doğrultusunda ilerlerken diğer taraftan hiçbir yurttaşımızın kendisini bu şehirde dışlanmış, yalnız hissetmemesi adına sosyal hizmetlerimizi güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz” dedi.

“Şehrimize hayırlı olsun”

Konuşmasında çocukların geleceğini şekillendirmede eğitimin önemine işaret eden Başkan Tugay, sayısı 20’yi bulan Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde özgüvenli, ülkesine bağlı, donanımlı çocuklar yetiştirdiklerini belirterek, “Türkiye’de doğan hiçbir çocuk başka ülkede doğan herhangi bir çocuğa göre daha düşük kapasitede değil. Güçlü bir medeniyetin evladı olarak dünyaya geliyor.

Yapmamız gereken şey onları yeterli donanıma getirmek, hayata hazırlamak. Keşke bu görev hakkıyla ve layıkıyla ilgili bakanlıklarca yerine getirilmiş olsaydı da biz sadece yol yapsaydık, temizlikle uğraşsaydık. Ama buralarda eksiklik gördüğümüz ve buna razı olmadığımız için bu tür hizmetleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Öğretmenlik zor iştir. Anaokullarımızdaki öğretmenlerimizle gurur duyuyorum. Çalışmalarından çok memnunuz. Ama daha iyisini yapmak için herkesin katkısını beklediğimiz gibi onların da katkısını bekliyoruz. Buradan eğitim alan çocuklar şehrini, ülkesini öğrenecek, geleceğe dair önemli donanıma sahip olacak. Biz de onları gelişirken izlemekten keyif alacağız. Yeni merkezimiz şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.