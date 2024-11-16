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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu hafta dördüncüsü düzenlenen 81 ilde ve 922 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantılarda, Yeni Destekleme Modeli ve Tarımsal Üretim Planlama stratejileri üreticilere anlatıldı.İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eş zamanlı tanıtım toplantıları kapsamında İzmir’de de 3 bin 500 üreticiye yeni destekleme modeli tanıtıldı

Bakanlığın Yeni Destekleme Modeli ile çok sayıda değişiklik üreticilere sunuldu.

İşte bu haftanın yeni destek modelleri...

•    Temel Destek: Mazotun yarısı ve gübrenin dörtte biri Bakanlık tarafından karşılanacak. •    Havza Bazlı Destek: Havzalarda planlanan ürünlerde temel destek iki katına çıkarılacak; mazotun tamamı ve gübrenin yarısı desteklenecek. •    Genç ve Kadın Çiftçilere Teşvik: Bu gruplara yönelik özel teşvikler devreye alındı. •    Kaliteli Üretime Özel Destek: Ürün kalitesini artıran üreticilere özel teşvikler sağlanacak. •    Yerli Üretim Materyali Kullanımına Destek: Yerli üretim materyali kullanan çiftçilere özel destek verilecek. •    Hastalıktan Ari İşletmelere Önemli Destekler: Sağlıklı üretim yapan işletmeler de destek kapsamına alındı. •    Üç Yıllık Destek Planı: Tüm bu destekler, üç yıllık bir plan çerçevesinde düzenlenecek. •    Arıcılık ve İpekböcekçiliği: Toplam destek 4 kata kadar artırıldı.

Kaynak: igf