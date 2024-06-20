Tekstil ve moda sektöründe dünyanın başlıca buluşma noktalarından IF Wedding Fashion İzmir-18. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 7.’si düzenlenecek Fashion Prime ve 3.’sü gerçekleştirilecek Fashion Tech fuarlarının yanı sıra Fashion Home İzmir-Ev Tekstili Fuarı da ilk kez ziyaretçilerine kapılarını açacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin en büyük ve modern fuar alanı Fuar İzmir’de, Ekim ayında aynı anda üç önemli tekstil ve hazır giyim fuarı düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime – 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ – İzgi Fuarcılık ortaklığıyla gerçekleştirilen Fashion Tech – 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ve ilk kez yapılacak Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, sektörün başkenti olan İzmir’in ve bölgenin gücüne güç katacak.

Üç fuarın birlikteliği, katılımcı ve ziyaretçilere de büyük fırsatlar sunacak. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin kumaştan aksesuara, makine teknolojilerinden yazılımlara, ev tekstilinden ipliğe kadar aradığı her şeyi bulabileceği üç fuar, aynı zamanda sektörün bir araya geldiği en büyük entegre buluşma olacak. Fuar İzmir’in A-B ve C hollerinde, yüzlerce katılımcı firma; B2B programları ve alım heyetleri gibi organizasyonlarla dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçilerle buluşacak. Üç fuar, sektöre, istihdama, ihracata, kent ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.