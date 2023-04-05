İzmir’de polis ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 108 şüpheliye adli işlem yapıldı, 54 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kent genelinde 74 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, 12 kök kenevir bitkisi, 5 kilo 643 gram esrar-skank, 989 gram kokain, 727 gram metamfetamin, 1.852 adet extacy, 140 adet captagon, 34 bin 817 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çokça uyuşturucu madde, 7 adet hassas terazi, 7 adet tabanca, 4 adet tüfek ve suçtan elden edilen 55 bin 796 Türk Lirası ele geçirildi.

54 şüpheli tutuklandı

Öte yandan operasyonlarda toplam 108 şüpheliye adli işlem uygulanırken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54’ü tutuklandı.