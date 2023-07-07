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Altyapı antrenörlerinin gözetimine gerçekleştirilecek seçmelere katılmak isteyen futbolcu adayları, spor kıyafetlerini ve ayakkabılarını kendileri getirmeleri gerekiyor.

Aliağa’nın futboldaki başarılı temsilcisi Aliağaspor FK’da 2008 doğumlu futbolcu adayları için altyapı seçmeleri başlıyor. İZMİR (İGFA) - Bölgesel ve ulusal arenada farklı yaş grubunda katıldıkları turnuvalarda önemli başarılar elde ederek dikkatleri üzerine çeken Aliağaspor FK altyapısı, geleceğin yıldızları için kapılarını açıyor.

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