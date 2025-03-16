Uluslararası alanda tanınmış üç başarılı Alman sanatçı tarafından kurulan Phaeton Piano Trio, 18 Mart Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.İZMİR (İGFA) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) mart ayında birbirinden değerli sanatçıları İzmirlilerle buluşturuyor. Phaeton Piano Trio da 18 Mart Salı günü saat 20.30’da AASSM’de Büyük Salon’da unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Phaeton Piano Trio, Friedemann Eichhorn (keman), Peter Hörr (çello) ve Florian Uhlig'i (piyano) bir araya getirerek uluslararası konser sahnesinin en heyecan verici piyano üçlülerinden birini oluşturuyor.

20 yılı aşkın bir süredir başarıyla Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da konserler veren üçlünün Haydn, Beethoven, Dvorak'tan Wolfgang Rihm'e kadar uzanan geniş bir repertuvarı bulunuyor. Konserin biletleri, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden satın alınabiliyor.

Gişeler mesai saatleri içerisinde açıkken, konser günü AASSM gişesi saat 20.30'a kadar açık olacak.

Konser programında, romantik dönemin en ünlü piyano üçlülerinden biri olan Mendelssohn’un 1 numaralı Re minör Piyanolu Üçlüsü, Fazıl Say’ın Felix Baumgartner’in 2012’deki ünlü stratosfer atlayışından ilham alan eseri Space Jump ile Antonín Dvorák’ın romantik dönem oda müziğinin başyapıtları arasında yer alan ve bestecinin Bohemya halk müziğine olan sevgisini yansıttığı 4 numaralı Mi minör Piyanolu Üçlüsü “Dumky” yer alıyor.