Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle geleneksel hale gelen ve bu yıl 11’incisi düzenlenen Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuva, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde iki gün boyunca devam etti ve 12 farklı ilden 134 sporcu katıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, turnuvanın açılış hamlesini yaparak turnuvayı yakından takip etti. Açılışta yaptığı konuşmada, “Başöğretmen Atatürk’ün izinde attığımız her adım, her hamle, onun yüzyıl önce çizdiği yolda ilerlememize vesile olacak. Hep birlikte bu ülkenin aydınlık geleceğini oluşturacağız” dedi.

Başkan Kınay ayrıca, Karabağlar Belediyesi olarak sporu her alanda desteklemeye devam ettiklerini ve çocukların ile gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını vurguladı.

3 kategoride dereceye girenlere ödüller

Turnuva, 8 yaş altı, 10 yaş altı, ve 14 yaş altı olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Genel kategori ve kadın kategorisinde dereceye girenlere kupa ve ödülleri takdim edildi. Ayrıca tüm kategorilerde ilk 10’a giren sporculara madalyaları, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile turnuva başhakemi ve gözlemcisi tarafından verildi.

Dereceye Giren Sporcular:

8 Yaş Altı Genel Kategori:

1. Ömer Taha Dede

2. Arden Derin Er

3. Can Muhammet Edebale

8 Yaş Altı Kadınlar:

1. Polen Doğru

2. Şeyma Küçük

3. Arya Polat

10 Yaş Altı Genel Kategori:

1. Yusuf Kaan Ünsal

2. Efe Aynaoğlu

3. Mert Kayatürk

10 Yaş Altı Kadınlar:

1. Eslem Tolan

2. İkra Doğan Akkın

3. Meriç Akgün

14 Yaş Altı Genel Kategori:

1. Bora Savran

2. Kaan Acun

3. Emir Aras Zor

14 Yaş Altı Kadınlar:

1. Eylül Tümer

2. Üygen Beray Özgün

3. Ferda Ceren Mutlusoy