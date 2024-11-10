İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yılı için 350 metrelik Atatürk posteri ile “Ata'ya Saygı Yürüyüşü” düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmirlilerin sessiz bir şekilde Ata'sını andığı yürüyüşe katılanları, Cumhuriyet Meydanı'nda “İzmir Ata'sının İzinde” koreografisi karşıladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Ant olsun ki; çok çalışacağız, akılla çalışacağız, inançla vicdanla ve umutla çalışacağız ve bize emanet ettiğin bu güzel ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne taşıyacağız. Yolun yolumuzdur, özlemin ise sonsuz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında İzmir tek yürek oldu. Sabah 09.05'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan resmi anma töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 metrelik Atatürk posteri ile “Ata'ya Saygı Yürüyüşü” düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay'ın ev sahipliğindeki yürüyüşe; milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerin başkanları ile temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Alsancak Limanı'ndan başlayan yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda “İzmir Ata'sının İzinde” koreografisi karşıladı. Gönüllüler, Cumhuriyet Meydanı'nda “İzmir Ata'sının İzinde” koreografisi oluşturarak tek yürek oldu.

“HUZURUNDA TARİFSİZ BİR ÖZLEMLE DURUYORUZ” Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir özlemle andıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bir ulus düşünün tam 86 yıldır aynı gün aynı saatte sirenler eşliğinde ölen. Bir ulus düşünün tam 86 yıldır aynı gün aynı yeniden doğan. Bir ulus düşünün sonsuza kadar yaşayacak olan. Bir lider düşünün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır' diyen. Yaşadığı kısacık hayatta ulusunun payidar kalması için bir liderin yapabileceği en muhteşem şeyleri yapan.

Bir lider düşünün, dünyanın tüm mazlum milletlerine ilham olan. Ey Ataların en büyüğü. Ey Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önderimiz. Bugün günlerden 10 Kasım, bugün senin Türk milletinin hafızasına gömülerek sonsuza kadar yeniden doğduğun gün. Sensizliğin 86. yılında kurduğun cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür evlatları olarak bizler sonsuz hatıratının huzurunda tarifsiz bir özlemle duruyoruz” dedi.

“ŞEHRİMİZ ADINA SÖZ VERİYORUM” Başkan Tugay, Atatürk'ün açtığı yolda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Ey liderlerin en büyüğü, bugün günlerden aynı zamanda ne yazık ki bizim için mahcubiyet. Bizlere emanet ettiğin Cumhuriyet’i, muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı hak ettiğince başaramadık, mahcubuz. Mahcubiyetimiz mecburiyetimizdir. Bu ülkeyi senin tarif ettiğin seviyeye getirmeye mecburuz. Ey şehrimize 'güzel İzmir' diyen en kıymetli hemşerimiz. Senin 'güzel İzmir' dediğin bu aziz şehrin, fikri hür vicdanı hür temiz kalpli insanlarının belediye başkanı olarak sorumluluğumun farkındayım. Bu yolda çalışırken, senin ilke ve devrimlerine son nefesime kadar bağlı kalacağım. Şehrimiz adına sana söz veriyorum. Ahlaka, bilime halk ve yurt sevgisine sıkı sıkıya sarılacağız. Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacağız. Ant olsun ki; çok çalışacağız, akılla çalışacağız, inançla vicdanla ve umutla çalışacağız ve bize emanet ettiğin bu güzel ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin En üstüne taşıyacağız. Yolun yolumuzdur, özlemin ise sonsuz” dedi.

Programın sonunda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.