Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl ilk kez İzmir’de gerçekleşen 5. Uluslararası Balkan Müzik Festivali’ne balkanların dünyaca tanınan gruplarından BGKO (Barcelona Gipsy Balkan Orchestra) ve Haidouti Orkestar konserleriyle renk kattılar.İZMİR (İGFA) - Balkan müziğinin dünyaca sevilen gruplarından Balkan Esintisi İzmir'de yaşandı.

Balkan müziğinin dünyaca ünlü gruplarına ev sahipliği yapan festivalin ilk konserini farklı müzik türlerine yaptıkları büyülü dokunuşlarla dinleyicilerine eşsiz bir deneyim sunan BGKO (Barcelona Gipsy Balkan Orchestra) verdi.

Festivalin final performansını ise müzikleriyle dünyanın farklı noktalarındaki en prestijli mekanlarda hayranlarıyla buluşmaya devam eden “Haidouti Orkestar” sergiledi.

Müzikseverin geniş katılımıyla tarihi Agora Ören Yeri’nde gerçekleşen festivalde; BGKO ve Haidouti Orkestar şarkıları ve enerjileriyle balkan esintisini yaşatırken, müziklerinin coşkusu ve neşesi büyük ilgiyle karşılandı.

“Türkiye’de ve bu festivalde sahne almak bizim için heyecan verici, çok mutluyuz.” şeklinde duygularını ifade eden BGKO ve Haidouti Orkestar üyeleri festivalin ev sahibi klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile de sıkça sohbet ederek kültür alışverişinde bulundular.