İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçe genelinde devam eden yol yenileme ve park düzenleme çalışmalarını yerinde incelemek için Atatürk Mahallesi’ni ziyaret etti. İlgili bürokratlar ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Mehmet Canbolat ile birlikte 891. Sokak’taki asfalt serim çalışmalarını denetleyen Başkan Eşki, ardından 909. Sokak’taki halı saha ve park alanında yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi.İZMİR (İGFA) - Atatürk Mahallesi’nde son bir ayda altı sokakta asfalt serim çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Eşki, toplamda 2 bin metreyi aşkın asfalt döküldüğünü söyledi. Mahallede iki sokağın daha programda olduğunu belirten Eşki, “Buraları da tamamladıktan sonra bu bölgede yol sorunu kalmamış olacak” dedi.

HALI SAHA VE PARK ALANI YENİLENİYOR

Mahallede halı saha ve park düzenlemeleri için vatandaşlardan yoğun talep geldiğini belirten Başkan Eşki, 909. Sokak’taki halı sahanın zemininin, tellerinin ve soyunma odalarının yenileneceğini açıkladı. Ayrıca, parktaki bank sayısının artırılacağını ve vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği bir büfe açılacağını belirterek, “Burası çok güzel bir hale gelecek” ifadesini kullandı.

YAŞANABİLİR BİR BORNOVA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Başkan Eşki, Bornova’da güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra daha yaşanabilir sosyal alanlar oluşturmak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “Halkımızın talepleri doğrultusunda, ilçemizi daha modern ve konforlu hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.