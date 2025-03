İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki saha gezilerine Doğanlar Mahallesi’nde devam etti. Mahalle Muhtarı Eyüp Kocatepe ve ilgili bürokratlarla birlikte bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit eden Başkan Eşki, özellikle yol çalışmalarıyla ilgili planlamalar yaptı. Vatandaşlarla sohbet eden Eşki, Bornova’nın her mahallesine eşit hizmet götürme hedefinde olduklarını vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Başkan Eşki, Doğanlar Mahallesi’nde yürütülecek çalışmalarla ilgili, "Bornova’nın her noktasına hizmet götürmek için sahadayız. Mahallelerimizi sokak sokak gezerek, vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini birebir dinliyoruz. Bugün Doğanlar’dayız. Mahallemizin yol ve altyapı sorunlarını yerinde inceledik, çözüm için gerekli planlamaları yaptık. Her mahallede olduğu gibi burada da en kısa sürede iyileştirme çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

Kent Market ziyareti

Başkan Eşki, saha gezisi kapsamında Doğanlar’daki Kent Market şubesini de ziyaret etti. Çalışanlardan marketin işleyişi hakkında bilgi alan Eşki, Kent Market’in Bornova’da sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kent Market, dar gelirli vatandaşlarımızın temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayan önemli bir sosyal proje. Buradaki hizmetin aksamadan sürmesi için gereken desteği vermeye devam edeceğiz."

Vatandaşlarla buluşma

Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Eşki, vatandaşların taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Eşki, "Bornova Belediyesi olarak halkımızla sürekli iç içeyiz. Sizlerin talepleri bizim için yol haritası niteliğinde. Birlikte karar alarak, birlikte üreterek ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" dedi.