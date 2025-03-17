İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha gezileri kapsamında EVKA-3 Pazaryeri’nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Eşki, alışveriş yapan Bornovalılarla sohbet ederek taleplerini dinledi.İZMİR(İGFA) - İzmir pazaryerlerini daha modern ve hijyenik hale getirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Eşki, yapılan iyileştirme çalışmalarına değinerek şunları söyledi: "Pazaryerleri, vatandaşlarımızın doğrudan üreticiyle buluştuğu, günlük alışverişlerini yaptığı önemli alanlar. Bu nedenle fiziksel koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Hem esnafımızın daha iyi şartlarda çalışmasını hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Esnafa hijyen ve fiyat etiketi uyarısı

Başkan Eşki, pazaryeri esnafından özellikle hijyen kurallarına ve fiyat etiketleriyle ilgili belirlenen kurallara özen göstermelerini isteyerek,

"Halkımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için pazaryerlerinde hijyen büyük önem taşıyor. Fiyat etiketlerinin şeffaf ve net olması da vatandaşlarımızın bilinçli alışveriş yapabilmesi açısından çok önemli. Esnafımızın bu konularda hassasiyet göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Ekonomik kriz, alım gücü ve pazar fiyatları

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Eşki, ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların alım gücünü düşürdüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Vatandaşlarımızın geçim mücadelesi her geçen gün zorlaşıyor. Temel gıda ürünlerine bile ulaşım güçleşti. Pazar tezgahlarında fiyatların yükselmesi halkımızı zorluyor. Biz Bornova Belediyesi olarak sosyal destek projelerimizi artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."