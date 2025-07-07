İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çeşme ve Urla’daki yangın bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ile birlikte zarar gören alanları ziyaret eden Tugay, kaynakların doğru kullanılmasıyla sorunların çözüleceğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çeşme ve Urla’da yaşanan büyük yangın felaketi sonrası bölge halkıyla buluştu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın eşlik ettiği ziyaretlerde, Tugay, yangından zarar gören vatandaşlara destek mesajı verdi.

Ödemiş, Urla’nın Zeytineli ve Kadıovacık mahalleleri ile Çeşme’nin Germiyan ve Ildır mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Tugay, “Elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Yangınzedelerle bir araya gelen Başkan Tugay, dayanışma ile sorunların üstesinden gelineceğini belirtti. Vatandaşların kıyı bölgelerde itfaiye grupları kurulması önerisi üzerine, gereken çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

Çeşme Ildır’da esnafla buluşan Başkan Tugay, 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, “İzmir’e sahip çıkacağız. Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanacağız. Herkes sorumluluk alacak, birbirimizin yanlış yapmasına engel olacağız” dedi.

“KAMU KAYNAKLARI DOĞRU KULLANILMALI”

Başkan Tugay, belediye bütçesinden kaynak yaratılarak yangınzedelerin ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, “Türkiye’nin genel sorunu, kamu kaynaklarının doğru kullanılmaması. Akıllı yönetimlerle elimizdeki kaynakları en iyi şekilde değerlendireceğiz. İhtiyaçlarınızla ilgileneceğiz, benden bir isteğiniz olduğunda elimden geleni yapmaya hazırım.” dedi.

Başkan Tugay, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek İzmir’in yaralarını saracaklarını ifade etti.