14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Eşrefpaşa Hastanesi’ni ziyaret ederek hekimler ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a günün anısına anlamlı bir hatıra armağan edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanede görev alan hekim ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayan Başkan Tugay, hastaneye sağlık hizmeti almak için gelen yurttaşlarla da sohbet etti.

Ziyarette Yuvamız İzmir’e kayıtlı minikler de yer aldı.

Hastanenin ambulansında acil tıp ile ilgili bilgiler alan çocuklar, aynı zamanda bir hekim olan Başkan Tugay’a çiçek takdim etti. Ziyaretin en duygulandıran anı ise Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram tarafından Başkan Tugay’a verilen hediye oldu.

İki sene boyunca Eşrefpaşa Hastanesi’nde görev alan Alman hemşire Margot Konrat’ın çalışma izninin uzatılmasına ilişkin 1934 ve 1937 tarihli ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk imzalı iki belge, Başkan Tugay’a takdim edildi.

Hekim ve sağlık çalışanlarına hitaben konuşan Başkan Tugay, Belediye başkanı olduğum günden beri kendisine ‘Mesleğinizi özlüyor musunuz?’ diye sorduklarını belirterek, "İtiraf ediyorum; şu hastanenin kapısından içeri girdiğim zaman mesleğimi özlediğimi hissediyorum. Doktorluk çok özel bir yaşam şekli. Altı yıl tıp fakültesi okuduktan sonra 36 yıl hekimlik yapınca bu meslek insanın iliklerine kadar işliyor. Hastane bazen evin yerini alıyor. Hastaneler bizim için aslında ev. Buralarda kurduğumuz dostluklar, arkadaşlıklar ömür boyu devam ediyor ki aranızda sınıf arkadaşlarım, beraber çalıştığım doktor arkadaşlarım var. Bu benim için büyük bir onur” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI GEÇİCİ BİR SORUMLULUK”

Tıp Bayramı nedeniyle kendisini çok sayıda insanın aradığını kaydeden Başkan Tugay, "Doktorluk mesleğini fiilen yapmıyor olsam da bana mesleğim sorulduğunda ‘Doktorum, cerrahım’ diyorum. Belediye başkanlığı geçici bir sorumluluk. Toplumun sizi kamusal yönetim açısından geçici olarak görevlendirmesi durumu. Tüm İzmir bana bu görevi verdi ama ben ayrıca doktorları temsilen bu görevde bulunmanın özel sorumluluk olduğunu da düşünüyorum. İzmir’in daha önce doktor belediye başkanı oldu. Dr. Behçet Uz, halen ismiyle ve yaptıklarıyla herkesin hatırladığı ve minnet dolu olduğu özel bir insan. İnşallah onun gibi güzel hizmetler yaparım" dedi.

Ziyarette hastanenin en kıdemli üç hekimi Dr. İbrahim Kıyıcı, Dr. Melda Ongun Uçar ve Dr. Hüseyin Çetinel’e Başkan Tugay tarafından çiçek takdim edilerek, tüm çalışanlara karanfil dağıtıldı.