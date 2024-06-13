İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan Veteriner Hekimler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satış, kesim yerleri ve yollarda yoğun denetim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Bayram süresince vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu denetimler, hayvan sağlığı ve refahını da gözetiyor.

Yetkililer, hem satış hem de kesim yerlerinde gerekli kontrolleri yaparak kurbanlık hayvanların sağlık durumlarını inceliyor. Denetimlerde, hayvanların sağlık belgeleri kontrol ediliyor ve veteriner hekimler tarafından muayene ediliyor. Ayrıca, yol denetimleri ile de kurbanlık hayvanların taşınma koşulları ve belgeleri titizlikle denetleniyor.

Vatandaşların kurbanlık alırken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Kurbanlıkların veteriner sağlık raporlarının kontrol edilmesi, hayvanların kulak küpesi ve pasaportlarının bulunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, kesim işlemlerinin ehil kişiler tarafından, hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yetkilileri, vatandaşları kurbanlık hayvanlarını sadece yetkili ve denetimden geçmiş satış yerlerinden almaları konusunda uyarıyor. Denetimlerin Kurban Bayramı boyunca aralıksız devam edeceği ve vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarla ilgili İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunmaları gerektiğini bildiriyor.

Vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri ve dini vecibelerini sağlıklı koşullarda yerine getirebilmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını belirten yetkililer, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.