Son bir ayda İzmir’i etkileyen orman yangınlarının geride bıraktığı hasar ürkütücü boyutlara ulaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tespitlerine göre geniş ormanlık alanların yanı sıra evleri küle çeviren alevler, 26 bin 260 hektarlık alanda hasara neden oldu. Son bir ayda İzmir’de yanan alanların büyüklüğü Buca ilçesinin yüzölçümünün iki katına ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, orman yangınları ile mücadelesi, yaz aylarının ilk günlerinden itibaren aralıksız devam ediyor. 25 Haziran’da Foça’da, hemen ardından da Aliağa Bozköy’de çıkan yangınlar, ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alındı. Sık sık çıkan orman yangınlarından yaşam alanları da etkilendi. Ormanların, tarım arazilerinin, doğal bitki örtüsünün zarar gördüğü İzmir’de, yalnızca son bir ayda 26 bin 260 hektarlık alan yandı. Bu da İzmir’in metropol ilçelerinden Buca’nın yüzölçümünün iki katı büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor.

ORMANLIK ALANLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE ZARAR GÖRDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı, yangın bölgelerine yönelik uydu görüntülerini değerlendirdi. 1 Haziran’dan 7 Temmuz’a kadar olan süreyi ele alan yetkililer, yürek yakan sonuçlara ulaştı. Verilere göre son bir ayda yaklaşık 26 bin 260 hektarlık alan yandı. Yangınlar, en çok doğal çayırlar ile ormanlık alanları etkiledi. 5 bin 574 hektarlık orman bölgesi zarar gördü. Yine 8 bin hektarlık doğal çayır alanı ile 5 bin 485 hektarlık makilik alanın yanı sıra 4 bin 370 hektarlık sklerofil (çalı görünümlü) bitki örtüsü yandı.

ORMAN YANGINLARI EV YANGINLARINDAN FAZLA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son bir ayda yaklaşık 3 bin 300 yangına müdahale etti. Yangınlar büyük ölçüde otluk alanlarda çıktı. Yaklaşık 2 bin ot yangına müdahale edildi. Bu sürede ekipler 160 araç yangını ve 120 orman yangını ile mücadele etti. Ev yangını sayısı da 103 olarak kayıtlara geçti.

YÜZLERCE PERSONEL GÖREV ALDI

İzmir’de son bir ayda çıkan yangınlar, tarım alanlarını da olumsuz şekilde etkiledi. 1800 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. 180 hektarlık zeytinlik alanı, 155 hektar meyve bahçesi ile 130 hektar mera yandı.

İlk büyük yangın 25 Haziran’da Foça Ilıpınar’da başladı. Ardından Aliağa Bozköy, Bornova Yakaköy, Menderes Kuyucak, Orhanlı, Payamlı, Doğanbey, Ürkmez, Seferihisar, Tire Alacalı, Çeşme Ildır-Germiyan, Urla Zeytineli, Ödemiş Tosunlar-Demircili, Suçıktı-Köseler-Üzümlü, Buca Kaynaklar- Kısık-Sarnıç ile devam etti. Aliağa Gemi Söküm Tesisi’nde bulunan bir gemide başlayan büyük yangın da ekiplerin zorlu mücadelesi ile kontrol altına alındı. Yangınlarda yüzlerce personel görev aldı.