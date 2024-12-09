İzmir Bostanlıspor Halk Oyunları ekibi yeni dönem çalışmalarına “İkinci bahar”ını yaşayan yetişkinlerle Gode Cengiz Spor Tesislerinde başladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye çapında isim yapan, Ege Bölgesi’nin tanınmış usta eğitmenlerinden Karşıyakalı Bülent Ergöl’ün çalıştırdığı Bostanlıspor Halk Oyunları yetişkinler ekibinin hedefi 2025 yılında ulusal ve uluslararası festivallerde boy göstermek çalışmalarını Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde Bülent Ergöl yönetiminde yapan Bostanlıspor Halk Oyunları ekibi, çalışmalarına kısa bir süre önce başlamasına karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan Bulgaristan, K.Makedonya ve Moldova’dan festivallere katılım teklifleri aldı. Gelen teklifleri yönetim ile değerlendirdiklerini, vize sorununu göz önünde bulundurup, kardeş ülke KKTC, Azerbaycan, K. Makedonya gibi vizesiz ve pasaportsuz gidilen ülkeleri tercih edeceklerini ifade eden eğitmen Bülent Ergöl, Karşıyakalıları halk oyunları ekibine katılmaya davet etti.

Pazar günleri öğleden sonra Gode Cengiz Tesislerinde çalışan ekibe halk oyunlarına gönül verenleri çağıran Ergöl, “bizim ekibimizden kesinlikle keyif alacak ve halk oyunlarımızı doğru olarak, en iyi ve en kısa zamanda öğreneceksiniz. Tamamen arkadaş grubu olarak çalışmalarımız neşe içinde devam ediyor” dedi.

Eğitmen Bülent Ergöl, doğma büyüme Karşıyakalı. Halk Oyunlarına 1978 yılında ilkokulda başlayıp, 1980’li yıllarda Halk Eğitimi Merkezleri ve çeşitli derneklerde dansçı olarak devam ettikten sonra 1991 yılında Karşıyakalı arkadaşlarıyla Karşıyaka Kültür Merkezi Derneği’ni kurdu: Bu ekiple yurt içi ve dışı festivaller, tatil köylerindeki Türk Gecelerinde gösterilerde bulunurken hem dans etti, hem de ekibi yönetti. Eğitmenliği sırasında TRT’de rahmetli Erkan Yolaç’ın hgafta sonu programlarında değerli sanatçılar ile çalışma imkânı buldu.

Bülent Ergöl, Karşıyakalı “İkinci Bahar”ını yaşayan ve kendisini genç hissedenleri Bostanlıspor Halk Oyunları ekibine davet etti.