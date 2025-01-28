İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatı üzerine Buca Hasanağa Bahçesi’nde yenileme çalışmaları başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Buca’nın simgelerinden Hasanağa Bahçesi’nin rehabilitasyonu ve yenilenmesi için verdiği talimat üzerine çalışmalar başlatıldı.

Başkan Dr. Cemil Tugay, saha gezisinde 96 dönümlük tarihi parkta incelemelerde bulunmuş, bu gezide neler yapılacağı ile ilgili yol haritası oluşturulmuştu. Planlama sürecinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, eş zamanlı çalışmaları hızla uygulamaya koydu.

Yaklaşık bir asırdır kente hizmet veren parkın yenileme çalışmaları, parkın hem yeşil hem de tarihi dokusuna uygun şekilde planlandı.

Parkın yeşil alanlarından altyapısına, oyun ve spor alanlarından engelli erişimine A’dan Z’ye çalışmalar yürütülmeye başlandı. 3 vardiyada gece gündüz ilerleyen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Hasanağa Bahçesi’nin daha konforlu, daha yeşil, daha kullanışlı hale kavuşturulması hedefleniyor.

Ekipler parkın yeşil dokusunu korumak ve artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil alanlarda toprak serme ve tesviye işlemleri tamamlandı, çim serimi yapılarak bu alanların yemyeşil bir görümüme kavuşması sağlanacak. Parktaki ağaçlar da korumaya alındı, ağaçların bakımı için özel çalışma yapan ekipler 300 ağacın budama işlemini tamamladı.

138 YENİ AĞAÇ VE 21 BİN BİTKİYLE YEŞİL VARLIĞI ARTIYOR

Parktaki ağaç ve bitki türlerinin zenginleştirilmesi için birbirinden renkli ve güzel kokulu bitkilerin dikimine başlandı. Jakaranda, salkım söğüt, dut, çınar, manolya, Ligistrum, fıstık çamı, limon servi, oya olmak üzere toplam 9 türde 138 ağaç dikimi yapılacak. Ağaçların yanı sıra sarı papatya, Gaura, Dodonea, püskül çalısı, Gümişi taflan, Ruvelya, lavanta, sabin ardıcı, ateş dikeni, defne, Arap yasemini, boylu kartopu, şimşir, bin kuşdili ve yer örtücü hedera bitkisi olmak üzere toplam 21 bin 250 çalı türü bitki parka kazandırılmış olacak.