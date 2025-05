İzmir Güzelbahçe Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde çiftçilere tarımsal üretim süreçlerinde büyük kolaylık sağlayacak ilaçlama makineleri hediye edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe’de üretim yapan çiftçiler, son yıllarda artan maliyetler, iklim değişikliği, kuraklık ve tarımda kullanılan ekipmanların yüksek fiyatları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Gübre, mazot ve zirai ilaç fiyatlarındaki artışla birlikte, tarım makinelerine erişim de birçok üretici için giderek zorlaşıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçiler, tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmek adına ciddi ekonomik mücadele veriyor.

Bu zorluklara karşı duyarsız kalmayan Güzelbahçe Belediyesi, üreticilerin yükünü hafifletmek amacıyla örnek bir adım attı. Belediyenin öz kaynaklarıyla temin edilen 3 adet ilaçlama makinası, çiftçilere teslim edildi.

‘TARIM YOKSA HAYAT YOK’

Çiftçilerin birçok konuda zorluklar yaşadığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Çiftçilerimiz, soframıza gelen her lokmanın arkasındaki görünmeyen kahramanlardır. Ancak ne yazık ki bu emektar insanlar, artan maliyetler ve yetersiz destekler nedeniyle üretim yapamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya. Biz Güzelbahçe Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Çiftçimize gübre ve zirai ilaç desteklerini yaptık.

Muhtarlarımıza makinalarımızı bıraktık. Bu makinaların kullanım hakkına çiftçilerimizin yanında tarımla, toprakla uğraşan her vatandaşımız sahip olacak. Bugün, çiftçilerimizin ürünlerinin zarar görmeden soframıza gelmesini sağlamak için verdiğimiz ilaçlama makineleri bir semboldür; amacımız sadece bir makine vermek değil, çiftçimizi her zaman desteklerimizle yanlarında olduğumuzu göstermek. Güzelbahçe Belediyesi olarak, tarımsal üretimi teşvik etmek ve üreticilerin yaşam kalitesini artırmak adına önümüzdeki dönemde de çeşitli destek projeleri uygulamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda tohum desteği, ürünlerin pazarlaması ve tarımsal danışmanlık hizmetleri gibi yeni projeler de gündemimizde. Bu kapsamda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum. Toprağa emek veren her çiftçimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Onlar var oldukça bu topraklar bereketli kalacak, toprak yoksa onu eken çiftçi yoksa hayat yoktur” diye konuştu.