İzmir, 31 Ağustos 2023 Perşembe günü, tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesinde saat 21:00'da unutulmaz bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte, müziğin büyülü dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya hazır olun, çünkü sahnede Cenk Telkıvıran Orkestrası yer alacak. Dahası, bu özel konserin girişleri ücretsiz olacak.

Cenk Telkıvıran Orkestrası, en değerli ve özel anlarınıza muhteşem melodileriyle hayalleri gerçeğe dönüştüren bir deneyim sunuyor. Cenk Telkıvıran, müzik yapmaya olan tutkusunu 1987 yılında keşfetti ve o günden bu yana müziğin büyülü dünyasında başarılı bir kariyere imza atıyor. Orkestra, Cenk Telkıvıran'ın şefliğinde ve piyanistliğinde, sayısız değerli sanatçıyla birlikte yaptığı çalışmalarla tanınıyorr.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatın ve müziğin değerini toplumla buluşturmak amacıyla bu özel etkinliği düzenlemekte ve Cenk Telkıvıran Orkestrası'nı İzmirli müzikseverlerle buluşturacak. Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, tarihi dokusu ve benzersiz atmosferiyle etkinliğe muhteşem bir mekan oluşturacak.