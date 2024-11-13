Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Maksimum Vip Kurs Merkezi'nde düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk” sergisi, genç ziyaretçileri tarihin eşsiz izleriyle buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Sergide, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen sürecin önemli detayları, orijinal belgeler ve eserlerle gözler önüne serildi.

İzmirli Gençlerden Tarihi Sergiye Yoğun İlgi

İzmir Maksimum Vip Kurs Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıldönümünde düzenlediği “Cumhuriyet ve Atatürk” sergisi ile dikkat çekti. Kurtuluş Savaşı döneminden Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreci anlatan orijinal eser, belge ve objelere yoğun ilgi gösteren İzmirli gençler, tarihî materyalleri yakından görme ve geçmişin önemli dönüm noktalarını yeniden hatırlama fırsatı buldu.

Sergide Geçmişle Bugün Buluştu

Sergide, Kurtuluş Savaşı dönemine ait silahlar, orijinal İstiklal Madalyası, Atatürk’ün 1935 yılına ait “Nutuk” eserinin orijinal baskısı, İzmir’in kurtuluşu sırasında evlerde dikilen Türk bayrakları ve Atatürk’ün vefatının ardından ulusal ve uluslararası gazetelerde çıkan haberler gibi birçok değerli eser sergilendi. Bu geniş koleksiyon, özellikle genç ziyaretçilere Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilanına giden zorlu yolu anlamaları için etkileyici bir görsel hafıza sundu.

İzmir Maksimum Vip Kurs Merkezi’nde düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk” sergisinde sergilenen dikkat çekici tarihi öğelerden bazıları şöyle:

Osmanlı askerlerinin kullandığı silahlar ve Yunan süvari kılıcı: Kurtuluş Savaşı’nın zorlu koşullarını hatırlatan bu silahlar, bağımsızlık mücadelesine dair bir anı olarak sergilendi.

Atatürk’ün orjinal İstiklal Madalyası ve portresi: Türk milletinin Atatürk’e duyduğu minneti simgeleyen bu iki eser, serginin en önemli parçalarından biri olarak öne çıktı.

İzmir’in kurtuluşunda kullanılan Türk bayrağı: İzmir halkının kendi imkânlarıyla diktiği bu bayrak, halkın kurtuluş mücadelesine olan katkısını ve bağımsızlık ruhunu yansıtıyor.

Atatürk’ün vefatının ardından çıkan gazeteler: Atatürk’ün vefatı sonrasında Türk ve dünya basınında çıkan haberlerin orijinal nüshaları, o günlerdeki derin acıyı tekrar gözler önüne serdi.

Sunum Duygusal Anlar Yaşattı

Serginin hazırlanmasında büyük emeği olan Prof. Dr. Engin Berber, serginin son gününde düzenlenen özel bir sunumla katılımcılara Atatürk’ün vefat ettiği dönemde halkın hissettiği büyük üzüntüyü ve acıyı anlattı. Berber, Atatürk’ün vefatının Türk halkı üzerindeki derin etkisini aktarırken, sergiyi ziyaret eden gençler ve öğretmenler duygusal anlar yaşadı. Atatürk’ün ülkeye armağan ettiği Cumhuriyet’in ne denli zor bir mücadelenin ürünü olduğunu anlatan Berber, gençlere Cumhuriyet değerlerini daha iyi anlamaları için tavsiyelerde bulundu.

Beşok: “Atatürk’ü Minnetle Anıyoruz”

Maksimum Vip Kurs Merkezi kurucu ortağı Şükran Beşok, gençlerin sergiye olan ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin Cumhuriyet’e ve Atatürk’e olan ilgilerinin geleceğe umut verdiğini vurgulayan Beşok, “Ülkemizi düşmandan temizleyip, çağdaş ve uygar bir Türkiye’nin kurulmasını sağlayan, sonra da Cumhuriyeti bizlere armağan eden Atatürk’ü, bu sergi sayesinde bir kez daha rahmet ve minnetle anmış olduk” ifadelerini kullandı. Ayrıca, serginin 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olduğunu belirten Beşok, sergide yer alan eşya ve belgelerin büyük bir özenle korunduğunu da kaydetti.

Gençler İçin Örnek Bir Etkinlik

İzmir Maksimum Vip Kurs Merkezi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk” sergisi, hem tarihî bir bellek işlevi gördü hem de Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını genç nesillere aktarma sorumluluğunu üstlendi. Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ne denli zorlu bir mücadeleyle kazanıldığını ve Atatürk’ün Türkiye için ne kadar değerli bir lider olduğunu hatırlattı.