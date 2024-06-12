‘Dilimizin Zenginlikleri’projesi yılsonu kapanış programı gerçekleşti.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Dilimizin Zenginlikleri’ projesi kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yılsonu kapanış programı gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Proje kapsamında dereceye giren eserlerin sergilendiği ve eser sahiplerinin ödüllendirildiği yılsonu kapanış programı ve ‘Küçük Eller Güçlü Kalemler Kitap Fuarı’ Alsancak Tarihi Gar’da gerçekleştirildi. Programa; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Arzu Günaydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, proje tanıtım videosu ile devam etti. Selçuk Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Dizelerin Dili’ adlı şarkı ve şiir dinletisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Türkçe eğitiminin önemine değinerekşu değerlendirmelerde bulundu:

“Dil bir milletin benliği, ortak aklı ve en derin duygularının ifadesidir. Kültür ve medeniyet evvela dil kabında yoğrulur ve sonra nesilden nesle taşınır. Milli kimliğimizin ve hafızamızın nişanesi olan Türkçeye gereken ihtimamı göstermek öncelikle biz eğitimcilerin görevidir. Yüzlerce asır güzel Türkçemizle ilimden musikiye ve edebiyata kadar kültürün farklı alanlarında nadide eserler üretilmiştir. Ecdadımız yalnızca kurdukları ülkenin sınırlarında değil aynı zamanda dünyanın dört bir köşesine dilimizin eserlerini bırakmıştır. Bizler de onların yolundan yürüyerek, dilimizin zenginliklerini gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz. Rahmetli Cemil Meriç’in ifadesiyle ‘Kamus bir milletin hafızasıdır.’ Bu yüzden dilimize sahip çıkmalıyız. Dilimize sahip çıkarsak tüm kültürümüze, edebiyatımıza da sahip çıkabiliriz. Türkçemiz, bizim en büyük zenginliğimiz, güzelliğimiz, birliğimiz, dirliğimizdir."

Erken yaşlarda dilin doğru kullanımının önemine değinen Yahşi, “Sosyal medyanın dilimizde oluşturduğu tahribata karşı önlemler almalıyız. Çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz ve bu anlamda korumalıyız. Çünkü anadilimizi çocuklarımıza ne kadar düzgün öğretirsek, o kadar kendilerini iyi ifade ederler. Böylece çok daha sağlıklı bir ruh iklimine sahip olurlar. Bu anlamda gayet gösteren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından‘Dilimizin Zenginlikleri Tişört Yarışması’ ödül töreni gerçekleştirildi. Törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve MEB Bakan Danışmanı Arzu Günaydın tarafından takdim edildi. İlkokul, ortaokul ve liselerin kendi arasında yarıştığı yarışmada, ödüllerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.



Ödül töreninin ardından Dr. Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ‘Küçük Eller Güçlü Kalemler’ projesi kapsamında düzenlenen kitap fuarının açılışını yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuardaYahşi, stantları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.