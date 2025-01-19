İzmir Büyükşehir Belediyesi artan girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ekmek fiyatlarında düzenleme yaptı. 210 gramlık Halk Ekmek 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren 8 TL'den satışa sunulacak. İzmir genelinde ekmek 12,5 liradan satılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşlara sağlıklı ve ucuz ekmek sunmak için Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası’nda ürettiği ekmeklerin fiyatlarında düzenlemeye gitti.

Halk Ekmek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda artan girdi maliyetleri nedeniyle 210 gram ekmeğin fiyatını 8 TL yaptı.

Yurttaşların bütçesini korurken, İzmirlileri hijyenik ve sağlıklı ekmekle buluşturmak hedefi doğrultusunda İzmir’de en ucuz ekmek yine Halk Ekmek tarafından satışa sunulacak. Kent genelinde 200 gram ekmek 12,5 liradan satılıyor.

Geçtiğimiz yıl 7 TL olan Halk Ekmek fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin hemen ardından 5 TL'ye indirilmiş ve Büyükşehir 9 ayı aşkın süredir ekmek fiyatını 5 TL olarak tutmaya devam etmişti

YENİ FİYAT TARİFESİ

Her gün el değmeden üretilen 120 bin ekmek, 109 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 8 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 30 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek 35 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.