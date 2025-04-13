Para Dans Türkiye Şampiyonası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle “Engelleri Dansla Kaldır” sloganıyla Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı. Kazananlar Hollanda’da düzenlenecek Para Dans Dünya Şampiyonası ön eleme turuna katılma hakkı elde etti.İZMİR (İGFA) - İzmir’i hem spor hem de engelli dostu kent haline getirme çalışmaları kapsamında organize edilen “Para Dans Türkiye Şampiyonası” Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda yapıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen, 2025’te ilk kez Türkiye Dans Sporları Federasyonu’nun organize ettiği turnuva İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirildi. Millî sporcuların pek çok başarı elde ettiği paralimpik branşlara ilgiyi artırmak amacıyla İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kütahya’dan 24 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonda “Engelleri Dansla Kaldır” sloganı öne çıktı.

Organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Anıl Kaçar ve vatandaşlar katıldı.

Bedensel engelli bireylerin dans sanatını ve sporunu icra edebilmeleri için uyarlanmış bir branş olan para dansın Türkiye şampiyonasının açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, “Ben tıp doktoruyum, dansın iyileştirici gücü bilimsel literatürde de kanıtlanmıştır. Buna fırsat verilmesi çok değerli. Bundan sonra daha fazla birlikte olacağız. Biz buradayız, her zaman taleplerinizi karşılamak için hazırız” dedi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz da, “Para dans, federasyonumuza 2023 yılında dahil oldu. Çok kısa süre içinde önemli başarılara imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Önemli olan sporcularımızı evden dışarı çıkarabilmek ve aktivitenin içine dahil etmek. Yeni projelerle birlikte bedensel engelli sporcularımıza ulaşmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın vizyonuyla herkes için erişilebilir bir spor kenti oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, engellilerin hayata erişilebilirliğini hem spor, hem yaşam anlamında kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Kaçar, sporla birlikte sanatın muhteşem uyumunu sergileyen para dans öyküsüne hep birlikte tanık olduklarını ifade belirtti.