İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Erasmus+ Meslekî Eğitim Akreditasyonu Çalıştayı, öğrencilerin ve öğretmenlerin yurt dışı staj başarılarını ve yenilikçi projelerini sergiledi; akıllı ev sistemlerinden sanal okul modeline kadar dikkat çeken çalışmalar tanıtıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Meslekî Eğitim Akreditasyonu kapsamında “İyi Uygulamalar ve Deneyim Paylaşımı” çalıştayı düzenledi.

Meslekî eğitimin yenilikçi yüzünü ortaya koyan etkinlik, yurt dışında staj yapan öğrenci ve öğretmenlerin başarı hikâyelerini paylaştığı bir buluşmaya sahne oldu.

YURT DIŞI STAJLARININ KATKILARI

Elektrik, elektronik, yazılım, kimya, gıda, otomotiv ve tarım gibi alanlarda Avrupa’da staj yapan öğrenci ve öğretmenler, çalıştayda meslekî becerilerini, kültürel deneyimlerini ve projelerini anlattı. Yurt dışı stajlarının eğitim ve kariyer planlamasına katkıları, somut örneklerle vurgulandı.

Konak Ömer Zeybek Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nden öğretmen Hakan Balamir ve öğrencileri, nesnelerin interneti (IoT) alanında geliştirdikleri “akıllı ev sistemleri” maketini uygulamalı olarak tanıttı. Proje, teknik içeriği ve pratikliğiyle büyük ilgi gördü.

Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir yazılım öğrencisi, yurt dışı stajında tamamladığı projeyle yabancı bir firmanın dikkatini çekerek iş teklifi aldı. Şükrü Seher Ergil Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle geliştirdikleri “etkileşimli sanal okul modeli” ile VR gözlükler aracılığıyla sanal tur imkânı sunan bir sistem sergiledi.

DENEYİMLER ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜ

Çalıştayda teknoloji projelerinin yanı sıra üretim odaklı çalışmalar da yer aldı. Bir kimya öğretmeni, yurt dışı deneyimlerinden esinlenerek kendi formülünü geliştirdiği kolonyayı tanıttı. Özel eğitim öğrencileri ise çevre dostu bitki üretim teknikleriyle sürdürülebilir projeler üretti.

Etkinlik sonunda söz konusu ürünler, katılımcılara hediye edildi.