Köklü geçmişiyle ESHOT tarihini ve İzmir’in toplu ulaşım serüvenini zengin içeriklerle anlatan “Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi”, yenilenen tasarımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Konak Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırladı.İZMİR (İGFA) - 82 yıllık ESHOT tarihini ve İzmir'in toplu ulaşım geçmişini eski belgelerden nostaljik fotoğraflara otobüs maketlerinden İzmir ulaşımında kullanılan eski obje ve eşyalara kadar anlatan “Geçmişten Günümüze Gezici ESHOT Sergisi” yeni tasarımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Konak Meydanı'nda ziyarete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle birlikte filoya katılan 41 adet “nazar boncuğu” temalı yeni otobüslerin tasarımı, bu sergi otobüsüne de uygulandı. ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen de yurttaşlarla birlikte sergiyi gezdi.

Çocuk ziyaretçilere ise İzmir’in nazar boncuğu; mavi renkli, yeni otobüslerin karton maketi hediye edildi. Kentin simgelerinden esinlenen bu özel dış giydirme, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı ve serginin ilgi odağı oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu da taşıyan bu özel sergi, özellikle çocukların, gençlerin, ailelerin ve tarih meraklılarının beğenisini kazandı. Saat 12.00 ile 19.00 arasında açık kalan sergiyi gün boyunca yüzlerce kişi ücretsiz olarak gezdi. İzmir’in toplu ulaşım geçmişine ışık tutan, çocukların ve gençlerin ulaşım tarihi ile tanıştığı, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran sergi, ziyaretçilerini hem bilgilendirdi hem de duygusal anlar yaşattı. Gezici sergi ilerleyen günlerde, İzmir’in farklı noktalarında da İzmirlilerle buluşacak.