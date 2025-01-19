İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Evde Bakım ekipleri, ihtiyaçlı olduğu tespit edilenlere kişisel bakım, kuaför, ev temizliği, psikolojik destek ve mini onarım hizmetleri veriyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’de yaşayan ihtiyaç sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam ve Evde Bakım Şube Müdürlüğü tarafından verilen Evde Bakım hizmetlerinden yararlanmaya devam ediyor.

Hizmet kapsamında oluşturulan ekipler, iki haftada bir kişisel bakım, dört haftada bir kuaför, beş haftada bir ev temizliği, vakaların durumuna göre değişen periyodlarda psikolojik destek ve vatandaşların hanelerindeki ihtiyaçlarına göre mini onarım hizmetlerini yürütüyor.

Hizmet almak için müracaat eden vatandaşlara belli koşulların sağlanması üzerine destek sunuluyor. Buna göre genel ifadeyle vatandaşın İzmir sınırları içinde yaşaması, sosyo-ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunması, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi kişiler olması şartları aranıyor.

Her hizmet başlığı altında farklı kriterlerin esas alındığı çalışmada, sosyal inceleme ekibi tarafından ziyaretler yapılıyor. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar hizmetlerin birini, birkaçını ya da hepsini alabiliyor.

Hizmetlerden yararlanmak ve gerekli koşullar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Hemşehri İletişim Merkezi’ni (HİM) arayabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım hizmetleri kapsamında 2024 yılında toplam 25 bin 375 kez hanelere ziyarette bulunularak hizmet verildi.