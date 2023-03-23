Bu yıl 9. kez düzenlenen İzmir Fashion Week başladı. İlk gün Aldeg firmasının defilesinde Demet Şener, Özge Ulusoy, Simge Ünal ve Ebru Öztürk gibi ünlü mankenler podyuma çıktı.İZMİR (İGFA) - Hyatt Regency İstinye Park İzmir’de düzenlenen ve Rönesans Ajans'ın sahibi Akif Örük'ün kurucu başkanı olduğu Fashion Week'te 13 tasarımcıdan birer kıyafet, kanser hastası depremzede çocukların yararına satışa sunuluyor.

Aldeg firmasının defilesinde podyuma çıkan ünlü manken Demet Şener depremzedeler için, onları her zaman düşüneceklerini belirterek, yaraları birlikte saracaklarını söyledi. "Elimizden geldiğince az çok demedik bir şeyler yaptık" diyen Şener, "Üzülüyoruz ama önemli olan yapacaklarımız. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bir kişinin bile gönlünü ferahlatırsak insan olarak ne mutlu bize" dedi.

Yine aynı defilede podyuma çıkan Özge Ulusoy "Mesleğimizi zaten defalarca hayırlara vesile olması için yaptık zaten. Yine böyle güzel bir organizasyonda olduğumuz için çok mutluyuz. İlk günden beri elimizden geleni yapıyoruz. Bugün yine podyumda yıllardır yaptığım mesleğimi ulvi bir amaç için yapmak çok güzel bir duygu" diyerek duygularını ifade etti.

Kitvak Başkanı İklil Ulueren de, "zmir'e çok sayıda depremzede kanser hastası geldiğini belirterek, "Biz Kitvak olarak kanserle ilgili bir vakıfız. Gelen depremzede hastalarımız ki özellikle çocuk hastalar. Onların tedavi ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Dolayısıyla bu organizasyonu yapan herkese minnetlerimi sunuyorum" diyerek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Aldeg firmasının sahibi Ali Değirmen de, elde edilecek geliri depremzedelere bağışlayacaklarını söyleyerek, Aldeg Grup olarak Bodrum'daki oteli de depremzedelere açtıklarını anımsattı.