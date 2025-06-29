Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mutfak eşyalarını perakende veya toptan olarak satın alma imkanı sunan Pınarbaşı’ndaki Fincancılar Çarşısı’nı ziyaret ederek, hem esnafla görüştü hem de site yönetimiyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornovalıların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinlemek için alanlarda yaptığı gezileri sürdüren Başkan Ömer Eşki, bir yandan da esnafla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Belediye Meclis Üyesi Akın Dalgıç ile birlikte Pınarbaşı’nda bulunan Fincancılar Çarşısı’nı gezerek esnafın istek ve taleplerini dinledi, ihtiyaçları yerinde gözlemledi. Çarşının mevcut durumu hakkında da bilgi alarak belediye olarak atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Pınarbaşı’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Eşki, “Pınar Caddesi’nin Pınarbaşı Meydana kadar olan kısmına asfalt çalışması yaptık. Düğün salonları tarafını bitirdik. Orta tarafına da kavşak düzenlemesi yapacağız. İlerleyen günlerde de ara sokaklara geçeceğiz. Çöken kaldırım taşları olduğunu tespit ettik. Bunların hepsi tek tip olarak tekrar düzenlenecek. Yollarda ışıklandırma çalışmaları da yapacağız. Ayrıca burası için iki yeni proje daha hazırlıyoruz. Yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN EŞKİ’YE TEŞEKKÜR

Pınarbaşı’nda yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Mehmet Bala Telingün ise, “Bizim sitemizin 106 esnafı var. Burada günlük 10 bin araç giriş çıkışı oluyor. Bizim özellikle yollarla ilgili yaşadığımız sorunları görerek yeni bir düzenleme yapmanızdan çok mutluyuz. Site esnafımız adına teşekkür ederiz” dedi.