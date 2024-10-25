İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci ve öğretmenlere yönelik hayata geçirilen “Küçük Eller Güçlü Kalemler” projesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini milli, manevi, kültürel ve evrensel değerlerle ifade etmelerini desteklerken, dil becerilerini arttırmayı ve onları Türkçe'nin incelikleriyle tanıştırmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Küçük Eller Güçlü Kalemler" projesinde öğrencilerin farklı edebi türlerde eserler üreterek yazılı ifade becerilerini geliştirmelerine öncelik verirken aynı zamanda Türk dilinin zenginliği ve gücü konusunda farkındalık oluşturmayı da amaçladı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, projenin öğrencilerin düşüncelerini Türkçenin zenginliği ve gücüyle kâğıda dökmelerine vesile olacağını belirtti.

“Genç zihinlerin duygu ve düşüncelerini, Türkçenin incelikleriyle kâğıda dökmesine vesile olan bu proje, bir neslin edebi yolculuğuna ilham olacak,” diyen Dr. Yahşi, öğrencilere yeni ufuklar açan benzeri projelerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Proje kapsamında öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenleneceğini kyayeden Dr. Yahşi, bu eğitimler sonrasında, öğretmenler sınıflarında yazma etkinlikleri gerçekleştirerek öğrencilerin özgün eserler üretmelerini teşvik edileceğini kaydetti. Projeye katılan öğrencilerin yazdığı seçkin eserler, hem dijital hem de basılı ortamda yayımlanarak geniş kitlelere ulaştırılacak.Yanı sıra, eserler çeşitli etkinliklerdede sergileneceği belirtildi.