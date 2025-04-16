İzmir Güzelbahçe Belediyesi, baharın gelmesiyle ilçede bulunan, yolları, caddeleri, dere kenarlarını rengarenk çiçeklerle donattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli yerlerine baharın gelmesiyle peyzaj düzenlemesi yaparak rengârenk çiçeklerle donattı. Güzelbahçe’nin birçok noktasında peyzaj çalışmalarını yürüten Güzelbahçe Belediyesi, dere kenarlarındaki demir korkuluklara sardunya, yol kenarlarına bengonvil, ortanca, sarı, kırmızı sedum, pitos, altuni ve gümüşi taflan çiçeklerin dikimine devam ediyor.

BAHAR GÜZELBAHÇE’DE BAŞKA GÜZEL

Halka dokunan çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Güzelbahçe mavisiyle, yeşiliyle bir İzmir’in en yeşil ve güzel ilçelerinden biri. Bu güzelliğe baharın gelmesiyle ayrı bir renk, ayrı bir ahenk katmak için ekiplerimizle çalışıyoruz.

Güzelbahçe’nin bir çok noktasında şehrin ana arterlerine, cadde, sokak, dere kenarlarını çeşitli çiçeklerle donatıyoruz. Geçtiğimiz aylarda dere kenarlarındaki kötü görüntü oluşturan paslı demirleri vatandaşlarımız ve personelimizle birlikte imece usulü boyamıştık. Şimdi de tüm dere kenarlarına saksılar içinde sardunyalarımızı taktık.

Güzelbahçe Kaymakamlık otoban altında olan ve uzun zamandır kötü bir görüntü veren alanı boyadık ve Bengonvil ile ortanca çiçekleriyle adeta o bölge gökkuşağı gibi renklendirdik. Seferihisar yolu üzerinde olan boş duvara dikey bahçemizi yaptık, kentin estetiğine farklı bir boyut kazandırdık.

Güzelbahçe’nin İzmir’in gözde ilçesi, yarımadanın kapısı olma özelliğiyle parlayan ilçe olmaya devam ediyor. Biz de Güzelbahçe Belediyesi olarak kentin bir çok noktasına dokunmayı, halkın isteklerini yerine getirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.