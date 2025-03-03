İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hasanağa Bahçesi’nde başlattığı yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yemyeşil bir görünüme kavuşan parkta oyun ve spor alanları, yürüyüş yolları yenilendi.İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Hasanağa Bahçesi’nde başlattığı yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, parkın çehresi de değişmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın saha ziyaretinde Bucalıların talepleri doğrultusunda başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında, Hasanağa Bahçesi’nin altyapı ve üstyapı eksikleri giderildi. Tarihi park, yeni bitki dokusuyla yemyeşil bir görünüme kavuşurken yurttaşların en çok dile getirdiği güvenlik sorunu için önemli adımlar atıldı. Düzenlemeler yurttaşların büyük beğenisini topladı.

Yenileme çalışmalarında yeşil alanlara çok önem verdiklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Peyzaj Mimarı Remziye Altın Özer, “Yurttaşlarımızın keyifli ve huzurlu vakit geçirmesi için yeşil alan miktarını artırdık. 212 ağaç, 13 bin çalı, 30 bin yer örtücü dikimi yaptık. Parktaki 197 ağacımızı budadık. 96 bin metrekarelik parkımızın 60 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Bu alanın 28 bin 500 metrekaresinde çim serimi yapıyoruz” dedi.

KARANLIK ALANLAR AYDINLATILDI, 20 GÜVENLİK KAMERASI TAKILDI

Yurttaşların parkla ilgili dile getirdiği sorunların başında güvenlik sorununun geldiğini ifade eden Altın Özer, “Parkın güvenliğini artırabilmek için aydınlatma sistemini tamamen yeniledik. Parkın karanlık olan bölümlerine aydınlatma direkleri takıldı. Şu an her yer aydınlatıldı. Güvenliği sağlayabilmek için 20 güvenlik kamerası yerleştirdik. Artık Hasanağa Bahçesi’nde vatandaşlar daha rahat ve daha güvenli hareket edebilecek” ifadelerini kullandı.

“HASANAĞA’NIN YÜZÜ GÖZÜ AÇILDI”

Neriman Çiftçioğlu ise, “Vatandaşlarımız için hayırlı olsun, çok güzel oldu. Köpeklerimiz de olduğu için biz sabah akşam buradayız. Bizim tabirimizle Hasanağa’nın yüzü gözü açıldı. Ağaçlar budandı, yeşil alanlar arttı. Güvenlik önlemlerinin artırılması çok iyi oldu. Çok güzel çöp kutuları kondu, düzenlemeler yapıldı. İnşallah vatandaşlarımız kıymetini bilir, bu parka iyi bakar. En büyük korkumuz o” ifadelerini kullandı.