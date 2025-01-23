İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt seferberliği başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ana arterler başta olmak üzere 14 ilçede asfalt serimi ve yama çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir, 2025 yılında 1 milyon ton asfaltla kentin ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın 2025 yılında İzmirlilere sözünü verdiği büyük asfalt seferberliği başladı. Fen İşleri Dairesi koordinesinde İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yollar asfalt serimi ve yama çalışmaları ile daha konforlu bir hale getiriliyor.

40 uygulama ekibi sahada görevde

Toplam 40 uygulama ekibiyle günde yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt dökülüyor. Ocak ayı içerisinde çok sayıda noktada çalışmalarını tamamlayan ekipler, Karşıyaka Cevdet Bilsay Caddesi, Buca Zeki Toker Caddesi, Konak Akdeniz Mahallesi, Urla Sıra Kuşçular Sokak, Torbalı Subaşı Mahallesi ve Çiğli Balatçık Mahallesi’nde asfalt serimi yapıyor. Yama ekipleri ise Konak, Buca, Bornova, Menemen, Karabağlar, Bergama, Ödemiş, Bayraklı, Karşıyaka, Menderes, Çiğli, Torbalı, Tire, Aliağa, Urla, Çeşme ve Seferihisar’da ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor.

2025 yılında hedef 1 milyon ton asfalt

14 ilçede yoğun olarak çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge yol İşleri Şube Müdürü Suat Öztürk, “Asfalt seferberliği kapsamında ana arterler başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle sürüş konforunu etkileyecek şekilde bozulan yollarda asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız Cemil Tugay’ın yolların yenilenmesi ile ilgili talimatı kapsamında 1 milyon tondan fazla asfalt serimi planlamaktayız. Tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.