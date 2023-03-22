İzmir’in kuzey aksında kurulması için çalışmaların hızlandığı TEKNOPARK için taraflar İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı Cenk Karace’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey, İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, yönetim kurulu başkan vekili Cem İnam, yönetim kurulu üyeleri Melih Dirin, Fesih Demirer, İlker Ergüllü’nün yer aldığı toplantıda, yeni süreçte çizilecek yol haritası ele alındı.

İZMİR’DE YÜZDE 80 DÖNÜŞÜM ŞART

İzmir Milletvekili Necip Nasır, 6 Şubat depremleri sonrasında kurulan kendisinin de üye olarak yer aldığı meclis deprem araştırma komisyonu çalışma takvimi hakkında sanayicilere bilgi verdi.

İzmir kamuoyu olarak kentsel dönüşümle ilgili tüm dinamikleri harekete geçirmenin önemine vurgu yapan Nasır, “Komisyon olarak dönüşümle ilgili çok hızlı harekete geçilmesi ile ilgili önerilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağız. İzmir’de bir deprem gerçeği var. Yapı stoğumuz çok kötü. Yüzde sekseninin dönüşmesi gerekiyor. Bu anlamda en büyük görev kamuoyuna ve STK’lara düşmektedir Yaşam alanlarımızın yanında sanayi bölgelerimiz de çok önemli. Sanayicilerimizin bu manada çalışmalar içinde olduğunu, alınması gereken önlemler varsa öncelik vereceklerini düşünüyorum” dedi.

İAOSB GÖZBEBEĞİMİZ

İzmir’in güneyinde 4 adet Teknopark olduğunu, kuzeyde de böyle bir oluşumun hayata geçirilmesi adına İKÇÜ Rektörlüğü nezdinde yapılan girişimleri memnuniyetle takip ettiklerini aktaran Nasır, “İAOSB bizim gözbebeğimiz. Bu vesileye hükümet olarak elimizden ne geliyorsa yapalım diyerek dahil olduk. Bir süredir devam eden Teknopark çalışmalarında son aşamaya gelinmiş olmasını çok değerli görüyorum. İKÇÜ ve İAOSB yönetimlerini iş birliği için kutluyorum. Bize düşen görev neyse gereğini yapmaya hazırız” diye konuştu.

Toplantıda EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu da AR-Ge merkezilerinin ve teknoparkların sanayi üretimindeki etkisi ve katkısını içeren bilgiler verdi.