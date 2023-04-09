İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, dünya ve Türkiye Atletizm Federasyonları işbirliği ile düzenlediği, 7 Mayıs Pazar günü yapılacak 4. Maratonİzmir öncesi Sporfest İzmir'de büyük buluşma gerçekleşecek.

Sporfest İzmir'in ikincisi 29-30 Nisan'da Kültürpark'ta organize edilecek ve 18 farklı spor branşını deneyimleme fırsatı sunulacak. Sivil Toplum Kuruluşları, spor kulüpleri ve sponsorların yer alacağı organizasyon turnuvalar, söyleşiler ve konserlerle renklenecek. Mini voleybol, 3x3 basketbol, hentbol akademi, futbol, eskrim, kano, puddle, okçuluk, judo, bisiklet, badminton, atletizm, yetenek ölçümü, dağcılık, yelken, yoga ve izcilik fırsatları sunulacak. Sporfest İzmir'i bu yıl on bin İzmirlinin ziyaret etmesi planlanıyor.