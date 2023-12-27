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İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) tarafından eski devlet bakanı Işılay Saygın anısına düzenlenen "Işıldayan Kadınlar Ödül Töreni’nde, yılın “ışıldayan, umut veren genç erkek ve kadın siyasetçileri” ödüllendirildi.İZMİR (İGFA) - Kadınların siyasette daha fazla yer alması ve genç kadın siyasetçilerin teşvik edilmesi amacıyla yola çıkan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, bu yıl farklı bir konsept uyguladı, genç kadınların yanı sıra, genç erkekleri de ödüllendirdi.

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan İKKB Başkanı Gülsen Özkan, bu yıl sadece genç kadınları değil, eşitlikçi bir anlayışla genç erkekleri de ödüllendirmek istediklerini söyledi. Özkan; “Amacımız, kadınların siyasete kazandırılmasının yanı sıra, nitelikli genç erkeklerin de siyasette yer almalarını sağlamak. Donanımlı kadınların karşısında aynı nitelikte erkeklerin de olmasını istedik. Yarışmaya kadın ve erkek olmak üzere 23 kişi katıldı. Jürimiz yaptığı değerlendirme sonunda 3 erkek, 3 kadın genç siyasetçiyi ödüle layık gördü” dedi

Özkan, umut veren genç siyasetçilere; “Görevinize ne kadar layık olur, kendinizi geliştirmeye ve yenilemeye ne kadar çok devam ederseniz, başarı da sizin için o kadar hızlı gelir. Ülkemizde yaşam koşulları ve fırsat eşitsizlikleri, siz gençlerin siyasete girmelerini zorunlu hale getirmiştir. Siyasetten korkmayın, siyasete girin ve sizler yön verin“diye seslendi.

Özkan, ödül alan genç siyasetçileri, meclis adayı olarak değerlendirmeleri konusunda yerel yöneticilere çağrı da yaptı.

Işıldayan umut veren genç kadın siyasetçilerden birincilik ödülünü, Gülsevim Ayanoğlu alırken, Beyzanur Bektaş ikinci, Dilan Güneş Başkan ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Umut veren genç erkek siyasetçi Mert Turgut birinci, Mert Tezcanlıoğlu ikinci, Av.İsmail Ferhat Kaplan üçüncülük ödülü aldı.

Ödüllerini İKKB çatısı altındaki bileşen derneklerin başkanlarının elinden alan genç kadın ve erkek siyasetçiler, yaptıkları konuşmalarda siyasette iddialı olduklarını belirterek, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında imza atan siyasetçi olmak istediklerini söylediler. Kadın-erkek ayırımı yapmadan omuz-omuza, el-ele, sevgiyle birleşerek, barışarak siyaset yapmanın mümkün olabileceğini belirten genç siyasetçiler, kendilerine fırsat verilmesini istediler.



