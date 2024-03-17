İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen ‘İyilik Gönüllüleri’ projesiyle İzmir’de iyilik hareketi başladı.İZMİR (İGFA) - Toplumsal sevgi, saygı ve hoşgörü zemini oluşturmak amacıyla yürütülen ‘İyilik Gönüllüleri’ proje faaliyetleri, İzmir’de 30 ilçede hız kesmeden devam ediyor.

Proje kapsamında Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde okuyan öğrenciler, özel çocukların eğitim gördüğü Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Merkezinde ‘Uygulamalı Türk Mutfağı’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Türk mutfağının birbirinden eşsiz yemeklerini yapmayı deneyen özel çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

ALİAĞA’DA HUZUR DOLU ANLAR

Bir başka iyilik hareketi de Aliağa’dan geldi. Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri alanı öğrencileri,yaşlı bakımevi ve huzureviniziyaret etti. Ziyarette, huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden gençler, huzurevi sakinlerine kişisel bakım hizmeti verdi. Gençlerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, aldıkları kişisel bakım hizmetiyle kendilerini daha genç ve mutlu hissettiklerini söyledi.

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri alanı öğrencileri ise ihtiyaç sahibi bir ailenin bahçe bakımı ve peyzaj düzenlemesini yaptı. Öğrenciler topluma karşı sosyal sorumluluk görevlerini yerine getirirken gerçek işler üzerinde yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatını yakaladı.

İyilik seferberliğinde sokak hayvanları da unutulmadı. İzmir’de pek çok okul, sokak hayvanlarını sahiplenerek bakımını ve beslenmesini üstleniyor. Hayvan barınaklarını da ziyaret eden minik hayvanseverler, barınakta görevli veterinerler tarafından bilgilendirilerek hayvanlar hakkında merak ettikleri sorulara da yanıt buluyor.

İYİLİK SEFERBERLİĞİ ÇIĞ GİBİ...

İzmir'de başlatılan ‘İyilik Gönüllüleri’ projesi, her geçen gün büyüyor. Proje ile öğrencilerin insana ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi ile toplumda iş birliği ve dayanışmanın önemini kavramaları hedefleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar 33 Anadolu Lisesi, düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirleri, kardeş okulların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı.

18 ilçenin meslek lisesi öğrencileri ise tam bir iş birliği ve yardımlaşma örneği göstererek çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan okullara destek verdi.