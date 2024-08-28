İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde, ilk kez izinli ve kontrollü olarak lif ve tohum üretimi amacıyla ekimi yapılan kenevirin hasadı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Kenevir yetiştiriciliği, ülkemizde belirli yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.



Gerekli izinleri alarak faaliyet gösteren 3D Çevre Teknolojileri Sanayi Limited Şirketi, Helvacı Mahallesi'nde 22 dekar alanda kenevir üretimi gerçekleştirmektedir. Bu alan, lif ve tohum üretimi amacıyla kullanılmakta olup, üretim Narlı çeşidi tescilli kenevir tohumu ile yapılmıştır. 22 dekarlık alanda dekara 4 kg tohum olmak üzere toplam 88 kg kenevir tohumu ekilmiştir.

Üretim sürecinin her aşaması titizlikle takip edilirken, ilgili yönetmelik kapsamında alınan güvenlik önlemleri, hem üretim sahasının korunmasını hem de yasal düzenlemelere uygun bir süreç yürütülmesi sağlandı.

Hasada; İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Battal Kürşad Sevim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim Aksakal, teknik personel ve çok sayıda üretici katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, hasat sırasında yaptığı konuşmada, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün kenevir üzerine yürüttüğü çalışmalara değinerek, Enstitünün adaptasyonunu ve tescilini yaptığı Narlısaray çeşidinin özellikle iyi lif verimiyle öne çıktığını belirtti.

Şahin, "Bundan sonraki süreçte, bölgemizdeki üreticiler, ekimi yapılan kenevirin demonstrasyonunu görecek ve bu değerli bitkinin yaygınlaşması adına ekim alanlarını genişleteceklerdir. Parça parça ekim yapmak yerine büyük alanlarda ekim yapılması, hem kontrollü üretim için hem de hasat kolaylığı açısından önemlidir. Bakanlık olarak bu şartlar altında üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz,” dedi.

Hasat edilen kenevirlerin işlenmesi ve pazara sunulması süreci, ilgili firmalar ve yetkili merciler tarafından yakından takip edilecektir. İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü, kenevir üretimi ve diğer tarımsal faaliyetlerin yasal düzenlemeler çerçevesinde sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesine devam edecektir.