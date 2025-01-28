İzmir'de vatandaşların ihbarlarını değerlendiren ekipler önceki gün sosyal medyada paylaşılan ‘İzmir’de kırmızı akan dere görüntüleri' üzerine harekete geçti. İZSU’ya 6 ihlalle ilgili 8 milyon 305 bin 811 TL ceza uygulanırken, çevre kirliliğine neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.İZMİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında 81 ilde denetimlere devam ediyor.

Bakanlık ekipleri bir yandan İzmir Körfezi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleri sonrası Bilim Kurulu tarafından açıklanan İzmir Körfezi Eylem Planı'na göre gemi denetimlerini sürdürürken diğer taraftan belediyeler ve sanayi tesislerinin arıtma tesislerini denetliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri İzmir’de gerçekleştirilen denetimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU), içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi’ne arıtma çamuru döktüğünü, Tire ilçesinde evsel atık suları arıtmadan doğrudan Cuma Deresi’ne deşarj ettiğini, Ödemiş’te ise kapasite yetersizliği nedeniyle taşan kanalizasyon ve arıtılmamış atık suyu Gali Çayı’na verdiğini tespit etti.

‘İzmir’de kırmızı akan dere görüntüleri' üzerine harekete geçen İzmir İl Müdürlüğü ekipleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi’ne içme suyu arıtmada kullanılan çamur atığının döküldüğünü tespit ederken, İZSU'ya Çevre Kanunu’na göre 1 milyon 869 bin 726 TL ceza uygulandı.

Ayrıca 17 Ocak’ta Tire İlçesi'ndeki denetimde Akmescit Mahallesi’nden gelen evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi’ne deşarj edildiği tespit edildi. Ekipler, İZSU’ya 668 bin 677 TL ceza kesti.

Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Menemen Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki yapılan denetimde de atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. 23 Ocak’ta, İZSU’ya 1 milyon 393 bin 755 TL idari ceza uygulandı.

TAŞAN KANALİZASYON GALİ ÇAYI’NA DÖKÜLÜYOR

Ödemiş ilçesinde yapılan denetimde de İZSU Genel Müdürlüğü Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi’ne hem kanalizasyondan hem de vidanjörlerle atık su girişi olduğu tespit edildi. Tesise 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulandı.

Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi’nden (AAT) 10 Kasım 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın devreye aldığı Sürekli Atık su İzleme Sistemleri’ne (SAİS) gelen alarm nedeniyle yapılan incelemenin sonuçları da belli oldu. Daha önce aynı ihlali 2 kez daha yaptığı tespit edilen Eski Foça AAT’ye ilgili kanun gereğince 3 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 393 bin 755 TL ceza kesildi.

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesidne yer alan habere göre İzmir’de 2024 yılında, 188’i İzmir Büyükşehir Başkanlığı katı atık depolama ve atık su arıtma tesislerine yönelik, 4 bin 748’i sanayi tesislerine yönelik toplam 4 bin 936 çevre denetimi gerçekleştirildiği kaydedildi.