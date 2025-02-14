İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta düzenlenen Sevgi Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne olurken, festival alanına kurulan fotoğraf çekim köşesi, hediyelik eşya ve yeme içme stantları büyük ilgi görüyor.İZMİR (İGFA) - 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Sevgi Festivali, Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

12 Şubat akşamı açılan ve 16 Şubat’a kadar sürecek festival kapsamında aşk temalı fotoğraf çekim alanları hazırlandı. Festival alanına hediyelik eşya ve yeme içme stantları da kuruldu. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel konser programı da hazırlandı. Kültürpark Kaskatlı Havuz bölgesinde düzenlenen ilk konserde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı. İzmirliler sevginin en yoğun hissedildiği bu özel günde konser coşkusu da yaşadı, çiftler dans ederek birbirlerine sevgilerini gösterdi.

“SEVMEYİ BİLENE HER GÜN 14 ŞUBAT”

Konser alanındaki çiftlerden Göksu Mumcu ve Göksel Çağmar, “Sevmeyi bilenler için her gün 14 Şubat olmalı. Festival alanı çok güzel, orkestra harika. Festivaller hep olmalı ki insan sevgilisini yanına alıp gezebilsin, eğlenebilsin” dedi.

Festivale katılan Emircan Taşer ise sevgilisi ile dolu dolu bir 14 Şubat programı hazırladıklarını belirtti. Taşer, “Festival gayet güzel. Bugün sevgilimle kahvaltı yaptık, sahilde gezip kahve içtik. Ardından festivale geldik. Festival için teşekkür ederiz. Herkes birbirini sevsin. Dünya sevince güzel” diye konuştu.

Festivale eşiyle katılan Erdal Deringöz “Barış dolu ve sevgi dolu yıllarımız olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi çalışıyor, festival güzel” derken, Döndü Deringöz de “Festival alanını güzel bulduk. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun” sözlerine yer verdi.