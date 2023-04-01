İzmir’de kalplere dokunarak maneviyat, içsel felsefe, yaratıcılık ve şifa konularında insanlara rehberlik etmek, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam için hizmet vermek amacıyla Kalpten Kalbe Derneği kuruldu. İZMİR (İGFA) - Kalpten Kalbe Derneği Başkanı Dilek Yaltı, amaçlarının fiziksel, duygusal ve ruhsal yönde dönüşüm sağlayarak insanlara özünü ve dayanışma duygusunu hatırlatmak, sevgiye aç olan kalpleri keşfederek yaşamlarına ışık tutmak olduğunu söyledi.

MUHTAÇ OLAN HER KALBE UZANACAĞIZ

Çalışmalarını öncelikle dezavantajlı bölgede yaşayan kadın ve çocuk gruplarıyla başlatacaklarını açıklayan Yaltı, şunları söyledi: ”Dernek olarak bu bölgelerdeki çocuk, genç ve kadınların kalbine dokunacak, gönül eli olacağız. Üyelerimizle birlikte bildiğimizi anlatmak, kalbe dokunmak için var gücümüzle çalışacağız. Muhtaç olan her kalbe uzanacağız. Yardım eli olacağız. Öksüz ve yetimlerin saçını okşayacağız. Bir tas çorbamızı paylaşacağız, tebessümümüzü cömertçe sunacağız. Dokunarak sevgiye aç olan kalpleri keşfedeceğiz. İnsanlara özünü hatırlatacak, unutulmaya yüz tutan imece ve dayanışma kültürünü hayata geçirmek için çalışacağız”

Kalplere dokunarak şifa olacağız İnsan vücudunun en önemli organının kalp olduğunu dile getiren Yaltı, “Hayatta önemli olan gönül ve kalbe dokunabilmektir. Kalbe dokunabilmek için, samimiyet gerekir. Bir insanın kalbine dokunabilmek gerçekten zordur. Onu başardığımız zaman diğer sorunlarını da çözmeye başlayabiliriz. İda Biomatrix Kalpten Kalbe Derneği olarak amacımız kalplere dokunarak insanlığa şifa olabilmektir.“ dedi.