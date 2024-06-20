İzmir Büyükşehir Belediyesi, karavanların oluşturduğu park sorununu çözmek, karavan sahiplerinin güvenli ve konforlu konaklamalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İnciraltı ve Karşıkaya’da toplam 433 karavan tahliye edilirken yeni karavan park alanlarının tespiti de yapılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 30 ilçe belediyesinin zabıta müdürleriyle kolektif çalışmasını amaçlayan İzmir Zabıta Koordinasyon Kurulu’nun 6.’sı, Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentteki düzeni sağlayan uygulamalara ilişkin önemli veriler paylaşılırken, zabıta teşkilatlarının koordinasyonu konusunda yol haritası belirlendi.

Toplantıda, kent gündeminde yer alan karavan konusu da konuşuldu. İnciraltı’nda 259, Karşıkaya’da 174 olmak üzere 433 karavanın tahliye edildiği bilgisi paylaşılırken, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinin yeni karavan park alanlarını tespit etmek üzere çalıştığını ifade etti.

Şube müdürlerinin sunumları öncesinde açılış konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, “O kadar zor görevler yapıyorsunuz ki bu kadar büyük bir yükün altında olduğunuzu, bu işin içine girince daha iyi anladım. Zabıta, aslında sokakta düzeni sağlayan büyük bir güç. Ticaretle ilgili birtakım işleri düzenlemek, onları kontrol altına almak, beraberinde emniyeti de sağlamak, kolay bir iş değil. Siz, insanların ekmek teknelerinin denetimini yapıyorsunuz. Bunları da kendi iletişim kabiliyetiniz ve kendi bilginizle yapmak zorundasınız. Bu, herkesin yapabileceği bir iş değil. Zor, önemli ve olmadığında eksikliği bir o kadar hissedilen bir görev. Bu açıdan bakınca ilçe belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta teşkilatlarının bir arada olması bizim için çok kıymetli. Koordinasyon ve iyi işler yapmak adına iletişim halinde olmak çok önemli. Sokaklar bizden çok iş bekliyor. Yetkimizi, mevzuatı ve görevlerimizi de bilerek el ele hep birlikte kazasız belasız güçlü ve güzel günler diliyorum” dedi.