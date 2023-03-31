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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sel felaketi ile dut bahçelerinin zarar gördüğünü belirten Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'a ilçeye desteğe devam edeceklerini söyledi. Gerekli iş makinelerinin sağlanacağını söyleyen Başkan Soyer, “Çok geçmiş olsun. Elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette İzmir heyetine CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş belediyesi Adıyaman'ın Tut ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ı ziyaret etti. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş belediyesi Adıyaman'ın Tut ilçesi, büyük depremin ardından bir de sel felaketi yaşadı.

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