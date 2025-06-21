İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, karne gününde öğrencilerle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte İzmir genelinde karne heyecanı yaşandı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, karne törenine katılmak ve öğrencilerin sevincine ortak olmak amacıyla Kemalpaşa Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Programa; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, Kemalpaşa İlçe Millî Eğitim Müdürü Ogün Derse, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin Karne Heyecanı

Kemalpaşa Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ı okul girişinde çiçeklerle karşıladı. Öğrenciler, karnelerini İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı’dan almanın mutluluğunu yaşadı. Tören, okul girişinde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ı çiçeklerle karşılayan öğrenciler, karnelerini İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı’dan aldı. Tören, Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubunun hazırladığı dinletiyle başladı. Seslendirilen eserler, törene katılan protokole ve öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Müzik dinletisinin ardından Vali Elban ve beraberindeki heyet, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Elban, karne alan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Program kapsamında öğretmenler odasını da ziyaret eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, öğretmenlere teşekkür ederek, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızı şekillendiren siz değerli öğretmenlerimize minnettarız.” ifadesini kullandı.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.