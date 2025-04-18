İzmir'e bağlı Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde, “Kadim Türk Yurdu Balkanlar ve Rodos-İstanköy Türk Kültürü” başlıklı panel, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Etkinlik, Rodos İstanköy Onikiada Türkleri Kültür Dayanışma Derneği, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve Balkan Strateji Geliştirme ve İş Birliği Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Panele, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi İlhami Yıldız, çeşitli dernek başkanları ve üyeler katılım sağladı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın üstlendiği panele, Prof. Dr. Turgut Tok ve Dr. İsmail Kurt konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, etkinliğin amacının, Türk kültür mirasının Balkanlar ve Ege adalarındaki köklü geçmişine dikkat çekmek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Turgut Tok konuşmasında, Türklerin tarihsel süreçte batıya göç hareketlerine dikkat çekerek, “Türkler, Osmanlı’dan çok daha önce Balkanlar'da vardı. İlk olarak Sakalar (İskitler) 7. yüzyılda bu bölgeye gitmişti. O dönemlerde Balkanlarda Ruslar yoktu. Ruslar sonradan bölgeye gelmeye başladı. Onlar kazandıkça Türkler toprak kaybetti” dedi. Tok, ayrıca Özbekler, Kazaklar ve Tatarlar gibi Türk topluluklarına verilen isimlerin bile Rus etkisiyle şekillendiğini belirtti.

Sevr ve Lozan süreçlerine de değinen Tok, Batı Anadolu’nun tarihsel anlamının zamanla değiştiğine dikkat çekerek, “Atatürk’ün hayali Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmaktı. Bu hayaline ilk adımı Hatay’la attı ancak ömrü yetmedi” ifadelerini kullandı.

Dr. İsmail Kurt ise konuşmasında Rodos ve İstanköy'deki Türk kültür varlıklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Kurt, “Bu adalarda Türk nüfusu ciddi şekilde azaldı. Mezarlıklar, türbeler birer birer yıkılıyor. TİKA, Balkanlar’daki eserleri restore ederken Yunanistan’daki Türk eserlerine müdahale edemiyor. Yunanistan Hükümeti TİKA’ya izin vermiyor olabilir” şeklinde konuştu.

Panel, kültürel mirasın korunması yönünde farkındalık oluşturma hedefiyle başarıyla tamamlandı.