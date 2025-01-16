İzmir'de eğitim ve kültür hayatına önemli bir katkı sağlayacak olan Özge Polat Kent Kitaplığı, geçtiğimiz hafta pazar günü açılışıyla birlikte yoğun ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışının, ilçeye büyük bir katkı sağladığına vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Öğrencilerimizin yoğun ilgisi, bu projenin ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor. Gençlerimiz için çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Sabah 09.00 ile akşam 23.00 arasında hizmet veren kitaplık, özellikle Balatçık’ta bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için yeni bir uğrak yeri haline geldi. Kitaplığın geniş koleksiyonu ve sessiz çalışma ortamı, öğrencilerin ders çalışmaları ve araştırmaları için ideal bir mekan sunuyor. Açılışın ardından kitaplık, kısa sürede öğrenci topluluğunun gözde mekanlarından biri oldu.

Öğrenci dostu kitaplık

Özge Polat Kent Kitaplığı, sadece geniş kitap koleksiyonu ve sessiz çalışma alanları ile değil, aynı zamanda öğrencilere sunduğu ekonomik olanaklarla da dikkat çekiyor. Kitaplıkta çay ve su 5 TL, Türk kahvesi 25 TL, diğer kahve çeşitleri ve tatlılar ise 50, 60 ve 70 TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Bu uygun fiyatlar, öğrencilere hem bütçelerini zorlamadan keyifli vakit geçirme hem de ders çalışma imkanı sağlıyor.

İnternet ücretsiz

Özge Polat Kent Kitaplığı, öğrenciler için sunduğu olanaklarla bir adım öne çıkıyor. Kitaplıkta ücretsiz internet ve kullanıma hazır bilgisayarlar, öğrencilerin ders çalışmaları ve araştırmaları için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, kitaplığın hemen yanında sabah 11.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veren Balatçık Kent Lokantası da bulunuyor. Lokantada dört çeşit yemek, 75 TL gibi uygun bir fiyatla öğrencilere sunuluyor.

Başkan Yıldız: “Öğrencilerimizin ilgisi projemizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi”

Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışının, ilçenin eğitim ve kültür hayatına önemli bir katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Onur Emrah Yıldız, “Öğrencilerimizin yoğun ilgisi, bu projenin ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor. Kitaplığımız, geniş kitap koleksiyonu ve sessiz çalışma alanları ile öğrencilerimize ideal bir ortam sunuyor. Ayrıca, ekonomik fiyatlarla sunduğumuz çay, kahve ve tatlılar, öğrencilerimizin bütçelerini zorlamadan keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor” diye konuştu.

“Gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; Kitaplığımızda ücretsiz internet ve kullanıma hazır bilgisayarlar, öğrencilerimizin ders çalışmaları ve araştırmaları için büyük kolaylık sağlıyor. Yanında bulunan Balatçık Kent Lokantası ise uygun fiyatlı ve lezzetli yemekleriyle öğrencilerimize hizmet veriyor. Bu imkanlarla, Özge Polat Kent Kitaplığı'nın öğrencilerimizin vazgeçilmez mekanlarından biri olacağına inanıyorum. Biz, gençlerimize ve onların potansiyeline inanıyoruz. Onlar için çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz.”