İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Sosyal Adalet Günü kapsamında Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve İzmir Barosu iş birliği ile düzenlediği “Herkes için Eşit ve Adil Bir Yaşam: Kentte İyilik Hali Politikaları Mümkün mü?” başlıklı panelde kentleri daha adil, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir hale getirmek için yapılacaklar ele alındı.İZMİR (İGFA) - Dünya Sosyal Adalet Günü nedeniyle İzmir Mimarlık Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve İzmir Barosu iş birliği ile “Herkes için Eşit ve Adil Bir Yaşam: Kentte İyilik Hali Politikaları Mümkün mü?” paneli gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, “Hem iyiliğin hem de kötülüğün birlikte olduğu dönemdeyiz.

Dünyada 272 milyon civarında insanın göçmen olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bunların 80 milyonunun zorla yerinden edilen insanlar olduğunu biliyoruz. 25 milyona ulaşan mülteci sayısı var. Dünyanın geldiği bu yeni durumla birlikte sosyal adaletin sağlanması son derece güç. Belediyelere, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı gibi çok önemli bir görev düşüyor. Köklü sorunlara müdahale ettiğimiz gibi insanların ihtiyacı olan konularda doğum öncesinden başlayarak destek vermeye, ayrımcılığa uğrayan grupların yanında olarak sosyal adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Bu hizmetleri çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Yaşadığımız çağa, insanın bütün koşulları belirlediği çağ demek olan “Antroposen Çağı” dendiğini kaydeden Prof. Dr. Pınar Okyay, “İnsanlık olarak çok güçlendik. Antroposen Çağı, aynı zamanda bizim için bir fırsat penceresi. Yapay zekâ ve dijitalleşmeyi konuştuğumuz bir dönemde bu seçim hakkımızı fırsat varken doğru bir şekilde kullanabilirsek bir sonraki çağa çok daha güzel bir şekilde gelebiliriz. O yüzden bu arayış içinde olmamız, bu amacı hep beraber hissetmemiz çok değerli” sözlerine yer verdi.

Panel bölümünde “Adil Kentleşme Politikaları: Kentte İyilik Hali” başlığında sunum yapan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Mimar Uğur Yıldırım da kentlerde yaşamanın gerek doğal afetler gerekse göç hareketlilikleri ile birlikte daha fazla zorlaştığı, ekonomi temelli sorunların insan hayatına çok daha fazla müdahil olduğu ve gündelik hayatı çok daha fazla etkilediği bir süreçten geçildiğini belirtti.

Panel kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Berfin Kart Tepe “İnsan Doğan ve Kent”, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş “İzmir Barametresi’nin Kadınlık Hallerine Dair Söyledikleri” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Topuzkanamış da “Eşitlik ve Adalet: Sosyal Politikalarla Mümkün mü?” başlıklarında sunumlar yaptı.