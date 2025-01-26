İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda üreticinin üretim koşullarının iyileştirmesi için desteklere devam ediyor. 30 mahallede toplam bin 634 kestane üreticisine hastalıkla mücadele için ardıç katranı, göztaşı ve sodyum hipoklorit desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, doğru mücadele için üreticiye uygulamalı eğitim de verdi.İZMİR (İGFA) - Küçük Menderes Havzası’nın önemli gelir kaynaklarından olan kestanede oluşan kestane kanseri hastalığıyla mücadele için hasat sonrası çalışmalara hız kazandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kestane kanseri ile mücadele kapsamında Kiraz, Ödemiş ve Tire ilçelerinde toplam 30 mahallede bin 634 kestane üreticisine; 4 bin 575 litre ardıç katranı, bin 938 kilogram göztaşı ve 6 bin 239 litre ekipmanların dezenfeksiyonu için sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) desteği sağladı. Sahada görevli ziraat mühendisleri, malzeme desteğinin yanı sıra üreticilere kestane kanseri ile doğru mücadele için uygulamalı eğitim verdi.

HEM DAĞITIM HEM EĞİTİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Dr. Elvan Hatipoğlu, kestane kanserinin son dönemlerde hızla yayıldığını belirterek “Bu çalışmaya 2018 yılında başladık. Üreticilerimize ardıç katranı, bordo bulamacı ve sodyum hipoklorit desteği veriyoruz. İlk sene büyük dal budama makasları, testere gibi yardımlarımız da oldu. Bunlarla beraber kestane kanseri ile nasıl mücadele edileceğiyle ilgili eğitimler verdik. Öncelikle hastalıklı dokunun altından beyaz doku görünene kadar temizliğinin yapılması, ardından üç birim ardıç katranı ile bir birim göztaşını karıştırıp macun haline getirerek, budama sonrası temizlenen açık yaralara sürülmesi gerektiğini anlattık. Hastalıklı olan dalların kesilmesi sırasında kullanılan ekipmanın, başka bir ağaçta kullanılmadan önce sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmesi gerektiğinden bahsettik. Dönem dönem bu eğitimleri tekrarlıyoruz. Bu sene de hem dağıtım yapıyoruz hem bu eğitimleri tekrarlıyoruz” şeklinde konuştu.

“ALANLAR KENDİNİ TOPARLAMAYA BAŞLADI”

Öncelikli hedeflerinin hastalığın yayılmasını engellemek olduğunu belirten Elvan Hatipoğlu, “Çünkü bu bir mantar hastalığı. Bu mantar sporları uygun ortamlar olduğunda çok kolay yayılabiliyor. Önceliğimiz bu hastalığın yayılmasını engellemek. Üreticilerimiz de mücadeleyi öğrendi, nasıl yapması gerektiğini benimsedi. Kestane hem yüksek yerlerde, hem yamaç yerlerde yetişiyor. Çok da değerli bir ürün. Rekoltede düşüşler başlamıştı. Şimdi bu uygulamayı yaptığımız alanlar kendini toparlamaya başladı. Tabii ki kestane üretimine çok büyük bir katkısı olacak” ifadelerini kullandı.

“KESTANENİN YOK OLMAMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ”

Çalışmaları değerlendiren Kiraz Yeşildere Mahallesi Muhtarı Mustafa Aksu, kestanede yaşadıkları en büyük sorunun kestane kanseri olduğunu söyledi. Aksu, “Bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Kestane bizim önemli bir gelir kaynağımız. Tarla mahsulümüz para yapmadığından dolayı ağaç mahsulümüze yöneldik. Ancak kestane, hastalıktan dolayı bitme noktasına geldi. Vatandaş olarak gelirimiz kısıtlandıkça kısıtlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı ilettiğimiz zaman duyarlı olarak geliyorlar, ilgileniyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Kestane kanseriyle mücadelede de yanımızdalar. Kestanenin yok olmaması en büyük temennimiz. Ege Bölgesi’nin en kaliteli, en lezzetli kestanesinin de bu bölgeden çıktığını söylerler” diye konuştu.